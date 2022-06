Traffico Roma del 03-06-2022 ore 13:30 (Di venerdì 3 giugno 2022) Luceverde Roma Prati all’ascolto rallentamenti su via Aurelia Dov’è un veicolo precedentemente in fiamme Ha determinato una riduzione della carreggiata per la pulitura della strada all’altezza di via Licio Giorgieri di largo Tommaso perassi ultimo giorno su carreggiata ridotte senso unico alternato su via di Torre Rossa tra piazza di Villa Carpegna via Aurelia Antica verso quest’ultima incidente alle porte del raccordo Salaria all’altezza di via Settebagni verso fuori Roma e città prudenza per un incidente all’altezza di viale Somalia ricordiamo ancora un senso unico alternato per dissesto del manto stradale in via Casilina 3 via Ignazio Danti Largo Galeazzo Alessi infine partiranno domani dalle 6:30 i lavori di rifacimento del manto stradale in via Labicana all’altezza di piazza San Clemente deviazioni qui per le linee bus 85117 per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022) LuceverdePrati all’ascolto rallentamenti su via Aurelia Dov’è un veicolo precedentemente in fiamme Ha determinato una riduzione della carreggiata per la pulitura della strada all’altezza di via Licio Giorgieri di largo Tommaso perassi ultimo giorno su carreggiata ridotte senso unico alternato su via di Torre Rossa tra piazza di Villa Carpegna via Aurelia Antica verso quest’ultima incidente alle porte del raccordo Salaria all’altezza di via Settebagni verso fuorie città prudenza per un incidente all’altezza di viale Somalia ricordiamo ancora un senso unico alternato per dissesto del manto stradale in via Casilina 3 via Ignazio Danti Largo Galeazzo Alessi infine partiranno domani dalle 6:30 i lavori di rifacimento del manto stradale in via Labicana all’altezza di piazza San Clemente deviazioni qui per le linee bus 85117 per i dettagli di ...

