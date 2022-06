Traffico Roma del 03-06-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 giugno 2022) Luceverdenella norma sulle strade della capitale per via del ponte del 2 Giugno solo rallentamenti sul grande raccordo anulare traccia Pino da via Appia lungo la carreggiata interna iniziano i rallentamenti sulla Pontina verso il centro in corrispondenza di via di Decima rallentamenti per un incidente in città in via Prenestina dopo lo svincolo interno del grande raccordo anulare in direzione del centro altro incidente in via dell’Archeologia in prossimità di via Carlo Labruzzi rallentamenti in via Nomentana per un incidente all’altezza di via Asmara verso Porta Pia e rallentamenti per un incidente in via Gregorio VII l’altezza di Pio XI a Trastevere ricordiamo la stazione Bertani daikon è chiusura di via Agostino Bertani via Francesco sturbinetti via Luciano Manara in Piazza San Cosimato cambia la viabilità poi al Circo Massimo per ...