Sorrento, stabilimenti balneari a metà prezzo per i residenti fino al 10 luglio (Di venerdì 3 giugno 2022) Sconti del 50% riservati ai residenti nel comune di Sorrento sulle tariffe dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari. E’ il risultato di un accordo tra il Comune di Sorrento e i titolari dei lidi Marameo, Leonelli’s Beach, Soul & Fish, Peter’s Beach, La Tonnarella, Zi’ Ntonio, Bagni Salvatore, Bagni Sant’Anna e Il Delfino. Le riduzioni si applicano fino al termine del 10 luglio, e dal 26 agosto fino alla chiusura stagionale degli stabilimenti, limitatamente ai giorni compresi dal lunedì al giovedì. Resta in vigore, per gli altri giorni e periodi, l’agevolazione del 25% a favore dei residenti, già prevista dal regolamento comunale. “Ringrazio gli imprenditori per la disponibilità mostrata e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) Sconti del 50% riservati ainel comune disulle tariffe dei servizi offerti dagli. E’ il risultato di un accordo tra il Comune die i titolari dei lidi Marameo, Leonelli’s Beach, Soul & Fish, Peter’s Beach, La Tonnarella, Zi’ Ntonio, Bagni Salvatore, Bagni Sant’Anna e Il Del. Le riduzioni si applicanoal termine del 10, e dal 26 agostoalla chiusura stagionale degli, limitatamente ai giorni compresi dal lunedì al giovedì. Resta in vigore, per gli altri giorni e periodi, l’agevolazione del 25% a favore dei, già prevista dal regolamento comunale. “Ringrazio gli imprenditori per la disponibilità mostrata e ...

