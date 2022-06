Sfregiate con l’acido: 19enne fermata rimane in carcere (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – rimane in carcere la 19enne accusata di avere provocato delle ustioni con l’acido a due sue nipoti di 17 e 23 anni al culmine di un’aggressione scattata nel quartiere Sanità di Napoli, all’una di lunedì scorso, 30 maggio. Lo ha deciso il gip di Napoli Saverio Vertuccio che ha convalidato il decreto di fermo emesso martedì scorso dalla Procura di Napoli (sostituto procuratore Giulia D’Alessandro e procuratore aggiunto Raffaello Falcone). Alla giovane gli inquirenti della Squadra Mobile e della IV sezione “fasce deboli” contestano il reato premeditato e in concorso di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”. La donna è stata accompagnata nel carcere femminile di Pozzuoli dalla sera del 31 maggio scorso, al termine di un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –inlaaccusata di avere provocato delle ustioni cona due sue nipoti di 17 e 23 anni al culmine di un’aggressione scattata nel quartiere Sanità di Napoli, all’una di lunedì scorso, 30 maggio. Lo ha deciso il gip di Napoli Saverio Vertuccio che ha convalidato il decreto di fermo emesso martedì scorso dalla Procura di Napoli (sostituto procuratore Giulia D’Alessandro e procuratore aggiunto Raffaello Falcone). Alla giovane gli inquirenti della Squadra Mobile e della IV sezione “fasce deboli” contestano il reato premeditato e in concorso di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”. La donna è stata accompagnata nelfemminile di Pozzuoli dalla sera del 31 maggio scorso, al termine di un ...

Advertising

ilgiornalelocal : Sfregiate con l'acido a Napoli, la zia: 'Volevo picchiarle col casco' - rep_napoli : Sfregiate con l'acido, resta in carcere la zia accusata di aver lanicato il liquido contro due sorelle [di Dario de… - news_mondo_h24 : Sorelle sfregiate con l’acido, la testimonianza della zia - infoitinterno : Sorelle sfregiate con l'acido, la zia in carcere a Pozzuoli: 'Non sono stata io' - infoitinterno : Le sorelle sfregiate con l'acido, la zia: 'C'ero ma non sono stata io, volevo picchiarle col casco' -