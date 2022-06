Advertising

fisco24_info : Scaroni: «Embargo Ue? L’Europa non poteva restare immobile davanti all’invasione russa»: Il deputy chairman di Roth… -

Il Sole 24 ORE

: 'Sull'del petrolio molto rumore per nulla' 'Se dovessi riassumere il bando al petrolio russo sviluppato dall'Europa lo farei con una frase: molto rumore per nulla'. Paolo, ...Paolo, deputy chairman di Rothschild, ed ex ceo di Enel ed Eni, a margine di un incontro al Festival dell'Economia di Trento, interpellato sull'di idrocarburi alla Russia aggiunge: "... Scaroni: «Embargo Ue L’Europa non poteva restare immobile davanti all’invasione russa» Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild, ed ex ceo di Enel ed Eni, a margine di un incontro al Festival dell’Economia di Trento,risponde così interpellato sull’embargo di idrocarburi alla Russia ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - 'Penso che si sia fatto tanto rumore per nulla. Al gas non possiamo rinunciare, quindi sanzioni zero fino al 2024, per quanto riguarda il petrolio chi ...