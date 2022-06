Sardegna, punta da una zecca: in fin di vita una settantenne (Di venerdì 3 giugno 2022) Una donna di Ulassai (Nuoro), di 70 anni, è stata ricoverata all'ospedale di Lanusei, in Ogliastra, dopo aver accusato i sintomi della rickettsiosi, un'infezione che nel suo caso è causata dalla ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Una donna di Ulassai (Nuoro), di 70 anni, è stata ricoverata all'ospedale di Lanusei, in Ogliastra, dopo aver accusato i sintomi della rickettsiosi, un'infezione che nel suo caso è causata dalla ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Sardegna, punta da una zecca: in fin di vita una settantenne - iolanda_pitti : RT @Gazzettino: Sardegna, punta da una zecca: in fin di vita una settantenne - Gazzettino : Sardegna, punta da una zecca: in fin di vita una settantenne - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Sardegna, punta da una zecca: in fin di vita una settantenne - ilmessaggeroit : Sardegna, punta da una zecca: in fin di vita una settantenne -