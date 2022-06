Ritorno semifinale playoff nazionali | alla TodisSalerno serve un +13

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –vincere di tredici punti per continuare a sognare la Serie A2. Domani sera – sabato 4 giugno – la Todis Salerno ’92 è chiamata ad un sussulto neldellacontro Jolly Acli Basket Livorno, dopo il ko dell’andata per 63-51. Appuntamento alle 20:30 al PalaSilvestri con ingresso gratuito, come di consueto. Dirigeranno l’incontro i signori Cosimo Grieco di Matera e Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia.Obiettivo +13 per le granatine: in caso di sconfitta o vittoria con minor scarto, saranno le labroniche a qualificarsifinale; con un successo delle campane di 12, invece, si andrebbe all’extratime. Patron Angela Somma chiama a raccolta i tifosi: “Le ragazze meritano il sostegno della città, vogliamo cercare di ...

Advertising

PadovaCalcio : E' FINITA!!! Il Padova batte il Catanzaro 2-1 con reti di Curcio e Chiricò nel recupero e vola in finale!… - loruman : @AntonelloAng Nella semifinale di ritorno col Manchester alla fine del primo tempo eravamo già sul 2-2, dopo essere andati 2-0 - alexxxxxandro : @AlessioRoxas95 Sollevato, non gli perdonai l’egoismo nella semifinale di ritorno contro il Manchester - Baciccia_1946 : Il nostro #2giugno semifinale di ritorno dei playoff, #2giugno 2012 - sportli26181512 : #NationsLeague, è il serbo Jovanovic l'arbitro di #Italia-#Germania: Il 36enne di Belgrado ha arbitrato quest'anno… -

Compie 35 anni e riceve in dono il regalo più bello, motore intero della sua vita: una sfida. Riceve unadi Slam, il suo Slam, Roland Garros. Rafael Nadal compie 35 anni con i piedi sulla terra rossa, vincendo ancora, forse un'ultima volta, la partita più dolorosa. Quella contro il dolore di ......un finale di gara in cui l'inerzia della gara viene ripresa da Latina dopo aver sofferto il... La posta in palio è altissima e si sente, entrambe le squadre vogliono la, ma è Milano a ...Il derby tra Las Palmas e Tenerife, di sabato 4 giugno allo stadio Gran Canaria alle 20.00, come comunicato dal Comune di Las Palmas de Gran Canaria, comporterà importanti chiusure al traffico. Ore pr ...L'attaccante del Napoli è seguito dal club tedesco. I giallorossi sognano il ritorno dell'argentino. Futuro incerto per Morata. Ruud in semifinale a Parigi ...