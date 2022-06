REPUBBLICA – Scambio Luis Alberto-Zielinski difficilissimo, ecco la valutazione di De Laurentiis (Di venerdì 3 giugno 2022) Lo Scambio tra Luis Alberto e Piotr Zielinski è una delle ipotesi di calciomercato che coinvolge Lazio e Napoli. Entrambi i calciatori hanno voglia di lasciare i rispettivi club, con Luis Alberto che ha qualche motivazione in più rispetto al polacco del Napoli. Ma secondo REPUBBLICA lo Scambio è veramente molto complicato, almeno per tre motivi. Il primo è di natura anagrafica: Zielinski ha 28 anni mentre Luis Alberto di anni ne ha 30. C’è poi la questione dell’ingaggio, con Zielinski che percepisce quasi 4 milioni di euro a stagione col Napoli e per cambiare casacca chiederebbe un aumento alla Lazio. Ma lo Scambio Zielinski-Luis ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 giugno 2022) Lotrae Piotrè una delle ipotesi di calciomercato che coinvolge Lazio e Napoli. Entrambi i calciatori hanno voglia di lasciare i rispettivi club, conche ha qualche motivazione in più rispetto al polacco del Napoli. Ma secondoloè veramente molto complicato, almeno per tre motivi. Il primo è di natura anagrafica:ha 28 anni mentredi anni ne ha 30. C’è poi la questione dell’ingaggio, conche percepisce quasi 4 milioni di euro a stagione col Napoli e per cambiare casacca chiederebbe un aumento alla Lazio. Ma lo...

