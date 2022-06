Parco Almirante | la figlia | «Polemiche ridicole Allora è apologia di comunismo dedicare una via a Togliatti?»

(Di venerdì 3 giugno 2022) «Accolgo la notizia favorevolmente e con piacere. Ci sono delle persone di destra che hanno anche il coraggio del loro pensiero e non sono intimorite dall’idea diuno spazio verde a Giorgio. E lo fanno perché credono fermamente nelle loro idee. Si tratta di una forma di devozione, di riconoscenza verso un leader politico che ha aperto una strada». Così all’Adnkronos Giuliana de’ Medici,di Giorgio e Assunta, commenta la mozione approvata dal consiglio del VI Municipio di Roma per intitolare un giardino a Giorgio. Una mozione, quella del VI Municipio della Capitale, che ha scatenato molte. Ladi: «Non è mai stato un gerarca fascista» Di fronte alla ferma presa di posizione ...

... distribuiti su tre piani, circondato da due ettari di, con una dependance e un casino di caccia. Forte, dunque, il legame dei coniugi, così come della figlia Giuliana, con il ...'Per una strana combinazione del destino, a Santa Marinella si inaugurano e si intestano parchi a tempo di record, mentre di quelli già approvati da tempo non se ne vede nemmeno la targa. Di certo a ...La mozione approvata dal Consiglio del VI Municipio di Roma (guidato dal centrodestra) è stata presentata dal capogruppo della Lega Emanuele Licopodio, ex Forza Nuova ...