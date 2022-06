Omaggio a Lucio Dalla, New Amsterdam o Chernobyl diaries? La tv del 3 giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 3 giugno su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “DallarenaLucio”. Dall’Arena di Verona una serata dedicata a Lucio Dalla nel decennale della sua scomparsa. Nel corso dell’evento, alcuni fra i maggiori artisti del panorama nazionale, accompagnati da una Big Band, renderanno Omaggio al grande cantautore bolognese cimentandosi nell’esecuzione dei suoi brani più famosi. Conducono Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il lato buono”: l’omicidio di un sottufficiale riporta a galla il passato di Parker. Il principale sospettato è il nipote di Billy Doyle, malvivente di Philadelphia che da qualche anno ha cambiato vita ed è amico storico di Alden. Spazio ai casi di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 3su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “rena”. Dall’Arena di Verona una serata dedicata anel decennale della sua scomparsa. Nel corso dell’evento, alcuni fra i maggiori artisti del panorama nazionale, accompagnati da una Big Band, renderannoal grande cantautore bolognese cimentandosi nell’esecuzione dei suoi brani più famosi. Conducono Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il lato buono”: l’omicidio di un sottufficiale riporta a galla il passato di Parker. Il principale sospettato è il nipote di Billy Doyle, malvivente di Philadelphia che da qualche anno ha cambiato vita ed è amico storico di Alden. Spazio ai casi di ...

Advertising

UnDueTreBlog : #DallArenaLucio - Omaggio a Lucio Dalla - Con Carlo Conti e Fiorella Mannoia su Rai 1. - leggoit : Da Ron agli Stadio, da Mengoni a Mannoia: a Verona in novemila per l'omaggio a Lucio Dalla - ilariami1 : I #MetaMoro che cantano insieme all'Arena di Verona per rendere omaggio a Lucio Dalla. Non è un sogno.. È successo… - Carlino_Bologna : Lucio Dalla, concerto omaggio all'Arena di Verona. Diretta in prima serata su Rai 1 - gretacongiu_ : non vedo l’ora di sentire marco per l’omaggio a lucio ?? -