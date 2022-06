Nostalgia | testo del nuovo singolo di Blanco

(Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la vittoria a Sanremo con l’emozionante brano “Brividi“, e la partecipazione all’Eurovision 2022,torna con ““, un brano che ancora una volta riesce a immortalare il caos disordinato e contradditorio dell’amore. Ilattesissimodisi intitola ““, ed è un brano in cui convivono rabbia e malinconia, carnalità e delicatezza, slancio e insicurezza. Questi stati d’animo prendono vita grazie alla vocalità unica di, supportato dall’eccezionale Michelangelo che, come di consueto, si è occupato della produzione. Credits by Roberto Graziano Moro Tour Inoltre, dopo il successo nei club, il 18 giugno partirà da Locarno il “Blu Celeste Tour” che ha già totalizzato oltre 300 mila biglietti venduti in pochi minuti ...

Blanco, Nostalgia: testo e significato della canzone, di cosa parla e quando esce il nuovo singolo del cantante ...Nostalgia è il nuovo singolo di Blanco, in uscita il 3 giugno per Island Records /Universal Music Italia. Un brano che ancora una volta riesce a immortalare il caos disordinato e contradditorio dell'a ...