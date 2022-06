Nations League: finita la partita di Lukaku. Uscito al 27? per infortunio (Di venerdì 3 giugno 2022) Già finita la partita di Romelu Lukaku contro l’Olanda. Il calciatore belga esce alla mezzora per infortunio Finisce al 27? la sfida di Lukaku contro l’Olanda in Nations League a causa di un infortunio. L’ex Inter è rimasto a terra dopo un contrasto con Aké dando l’impressione di aver accusato il colpo. Inizialmente ha provato a stringere i denti e continuare ma pochi minuti dopo ha alzato bandiera bianca. Al suo posto l’attaccante del Brighton Trossard. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Giàladi Romelucontro l’Olanda. Il calciatore belga esce alla mezzora perFinisce al 27? la sfida dicontro l’Olanda ina causa di un. L’ex Inter è rimasto a terra dopo un contrasto con Aké dando l’impressione di aver accusato il colpo. Inizialmente ha provato a stringere i denti e continuare ma pochi minuti dopo ha alzato bandiera bianca. Al suo posto l’attaccante del Brighton Trossard. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Nations League, Lady Mertens segue allo stadio il match tra Belgio ed Olanda - napolimagazine : FOTO ZOOM - Nations League, Lady Mertens segue allo stadio il match tra Belgio ed Olanda -