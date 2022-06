Mercato Roma, rebus Mkhitaryan: ecco le alternative (Di venerdì 3 giugno 2022) Mercato Roma molto attivo in mediana. Tutto ruota intorno a Mkhitaryan: se l’armeno decidesse di restare in giallorosso, la dirigenza non avrebbe più bisogno di trovare un sostituto nel ruolo. Due sono al momento i nomi possibili come alternative: Isco, 30 anni, svincolato dal Real Madrid e l’argentino Facundo Farias, 19 anni, giocatore del Colon di Santa Fé. Roma, rinnovo Cristante e rebus Mkhitaryan Ma un nome, non nuovo, a sorpresa, potrebbe essere quello dell’ex Paredes, in scadenza nel 2023 con il Psg, che a Roma tornerebbe di corsa, ed è visto come sicuro partente a Parigi. Nuove buone per Mou anche sul fronte Bryan Cristante: elemento chiave per la mediana di Mourinho, malgrado qualche rumors relativo a una sua partenza, il centrocampista si ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022)molto attivo in mediana. Tutto ruota intorno a: se l’armeno decidesse di restare in giallorosso, la dirigenza non avrebbe più bisogno di trovare un sostituto nel ruolo. Due sono al momento i nomi possibili come: Isco, 30 anni, svincolato dal Real Madrid e l’argentino Facundo Farias, 19 anni, giocatore del Colon di Santa Fé., rinnovo Cristante eMa un nome, non nuovo, a sorpresa, potrebbe essere quello dell’ex Paredes, in scadenza nel 2023 con il Psg, che atornerebbe di corsa, ed è visto come sicuro partente a Parigi. Nuove buone per Mou anche sul fronte Bryan Cristante: elemento chiave per la mediana di Mourinho, malgrado qualche rumors relativo a una sua partenza, il centrocampista si ...

