LIVE Ruud-Cilic 3-6 6-4 6-2 6-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il norvegese vince il match e raggiunge Nadal in finale (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.24 La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.21 A fine partita sono 41 i vincenti e 21 gli errori non forzati di Ruud (51-56 invece il conto di Cilic). Il norvegese termina l’incontro con 16 ace e il 71% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 68% del croato) e il 64% con la seconda (contro il 44% del suo avversario). I punti totali ottenuti dai due tennisti sono 121 per il nativo di Oslo e 103 per il numero 23 al mondo. 22.18 Cilic ha pagato sicuramente la maratona ai quarti di finale contro Rublev (match vinto al super tie-break dopo quattro ore e 14 minuti di gioco). Negli ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.24 La nostrascritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.21 A fine partita sono 41 inti e 21 gli errori non forzati di(51-56 invece il conto di). Iltermina l’incontro con 16 ace e il 71% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 68% del croato) e il 64% con la seconda (contro il 44% del suo avversario). I punti totali ottenuti dai due tennisti sono 121 per il nativo di Oslo e 103 per il numero 23 al mondo. 22.18ha pagato sicuramente la maratona ai quarti dicontro Rublev (vinto al super tie-break dopo quattro ore e 14 minuti di gioco). Negli ...

