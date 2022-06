LIVE Nadal-Zverev 7-6 3-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il tedesco è avanti nel 2° set (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 ARRIVA IL BREAK DI Zverev CHE PUO’ CHIUDERE IL SET 30-40 PALLA BREAK Zverev SULLO SMASH DI Nadal CHE TERMIN IN CORRIDOIO. 30-30 Nadal non chiude a rete: Zverev lo passa di diritto lungolinea. 30-15 Errore in risposta di Zverev. 15-15 Servizio e diritto di Nadal in uscita dal servizio. 0-15 BOLIDE IN RISPOSTA DI Zverev! Molto provato lo spagnolo dal punto di vista fisico. 3-4 ECCO IL CONTROBREAK SUL DOPPIO FALLO SANGUINOSO DI Zverev 30-40 PALLA BREAK Nadal CHE FA AMMATTIRE Zverev TRA PALLE CORTE E LOB 30-30 Zverev SBAGLIA SOTTORETE DOPO IL RITMO IMPOSTO DI Nadal! 30-15 Termina lunga ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 ARRIVA IL BREAK DICHE PUO’ CHIUDERE IL SET 30-40 PALLA BREAKSULLO SMASH DICHE TERMIN IN CORRIDOIO. 30-30non chiude a rete:lo passa di diritto lungolinea. 30-15 Errore in risposta di. 15-15 Servizio e diritto diin uscita dal servizio. 0-15 BOLIDE IN RISPOSTA DI! Molto provato lo spagnolo dal punto di vista fisico. 3-4 ECCO IL CONTROBREAK SUL DOPPIO FALLO SANGUINOSO DI30-40 PALLA BREAKCHE FA AMMATTIRETRA PALLE CORTE E LOB 30-30SBAGLIA SOTTORETE DOPO IL RITMO IMPOSTO DI! 30-15 Termina lunga ...

