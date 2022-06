Giallo ad Aosta: donna seppellita nei boschi, c’è un fuggitivo | Cosa è successo a Jessica Lesto? (Di venerdì 3 giugno 2022) Si indaga sul ritrovamento del corpo della donna coperta da fango e foglie all’interno di un fosso, e si cerca soprattutto il marito, attualmente sparito nel nulla. Il turbolento passato della vittima, fra fughe di casa e quella lite che le procurò un enorme ferita al volto… E’ Giallo sulla morte di Jessica Lesto, la 32enne originaria di Aosta ritrovata senza vita in un fosso e coperta da fango e foglie. Un tentativo palese, a detta delle forze dell’ordine, di nascondere il corpo che, da una prima ispezione superficiale, si trovava lì da almeno due settimane. A seguito del ritrovamento del cadavere, avvenuto nei boschi di Aosta, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio, dando vita alla ricerca del marito che sembra svanito nel nulla. Chi ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 3 giugno 2022) Si indaga sul ritrovamento del corpo dellacoperta da fango e foglie all’interno di un fosso, e si cerca soprattutto il marito, attualmente sparito nel nulla. Il turbolento passato della vittima, fra fughe di casa e quella lite che le procurò un enorme ferita al volto… E’sulla morte di, la 32enne originaria diritrovata senza vita in un fosso e coperta da fango e foglie. Un tentativo palese, a detta delle forze dell’ordine, di nascondere il corpo che, da una prima ispezione superficiale, si trovava lì da almeno due settimane. A seguito del ritrovamento del cadavere, avvenuto neidi, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio, dando vita alla ricerca del marito che sembra svanito nel nulla. Chi ha ...

