Vaiolo delle scimmie, individuato un caso anche a Modena

Identificato anche a Modena un caso di Vaiolo delle scimmie, si tratta del primo nella provincia emiliana. A comunicarlo è l'Ausl modenese in una nota. A contrarre il virus è stato un 21enne

Vaiolo delle scimmie, individuato un caso anche a Modena

Identificato anche a Modena un caso di vaiolo delle scimmie, si tratta del primo nella provincia emiliana. A comunicarlo è l'Ausl modenese in una nota. A contrarre il virus è stato un 21enne italiano di ritorno da un viaggio, di due

Vaiolo delle scimmie, un caso a Modena: un ragazzo di 21 anni tornato dalle Canarie

E' stato identificato a Modena il primo caso di Monkeypox (il vaiolo delle scimmie). Si tratta di un cittadino 21enne italiano residente in provincia di Modena che si è presentato nel pomeriggio del primo giugno al Policlinico. Il ragazzo è tornato da un viaggio

Vaiolo delle scimmie, Ema: 'Non c'è un'emergenza sanitaria'

Il virus del vaiolo delle scimmie "ha differenze significative con il Covid, a partire dal fatto che non si trasmette facilmente tra gli esseri umani; è probabile un aumento dei casi ma attualmente no