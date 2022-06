Usa, omaggio all’Italia: Amazon si colora di verde, bianco e rosso (Di giovedì 2 giugno 2022) Amazon rende omaggio all’Italia nel giorno delle celebrazioni della nascita della Repubblica. La creatura di Jeff Bezos colorera’ di verde, bianco e rosso, a partire dalle 20.30 ora locale, una delle Sfere che compongono la sua sede avveniristica di Seattle. “Le Sfere sono uno spazio che consente ai dipendenti Amazon di lavorare o godersi la pausa pranzo in un ambiente piu’ simile a un parco che a un ufficio”, spiega la societa’. Si tratta di un “open space” senza uffici o sale riunioni, che “intende ricreare un legame tra lo spazio urbano e la natura”, sottolinea Amazon. Lo spazio ospita piu’ di 40.000 piante provenienti dalle foreste pluviali di oltre 30 Paesi. E Amazon continua anche a sostenere le piccole e medie imprese italiane ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 giugno 2022)rendenel giorno delle celebrazioni della nascita della Repubblica. La creatura di Jeff Bezos colorera’ di, a partire dalle 20.30 ora locale, una delle Sfere che compongono la sua sede avveniristica di Seattle. “Le Sfere sono uno spazio che consente ai dipendentidi lavorare o godersi la pausa pranzo in un ambiente piu’ simile a un parco che a un ufficio”, spiega la societa’. Si tratta di un “open space” senza uffici o sale riunioni, che “intende ricreare un legame tra lo spazio urbano e la natura”, sottolinea. Lo spazio ospita piu’ di 40.000 piante provenienti dalle foreste pluviali di oltre 30 Paesi. Econtinua anche a sostenere le piccole e medie imprese italiane ...

