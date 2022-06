Uefa e Conmebol annunciano nuovi eventi intercontinentali (Di giovedì 2 giugno 2022) “Dopo il successo della ‘Finalissima’ tra l’Italia, vincitrice di Euro2020, e l’Argentina, che ha trionfato nell’ultima Copa America, giocata ieri al Wembley Stadium di Londra, la Uefa e la Conmebol hanno annunciato oggi una serie di nuovi eventi intercontinentali che coinvolgeranno le squadre femminili di calcio, quelle del futsal e quelle giovanili delle due Confederazioni“. Questo l’annuncio della Uefa in una nota ufficiale. La squadra giovanile del Club Atletico Penarol (Uruguay, vincitrice della Copa Libertadores Under 20 2022) affronterà i coetanei portoghesi del Benfica (vincitori della Uefa Youth League 2022) all’Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay, il 21 agosto 2022. Per quanto riguarda il futsal, Portogallo (vincitore degli Euro 2022) e Spagna ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Dopo il successo della ‘Finalissima’ tra l’Italia, vincitrice di Euro2020, e l’Argentina, che ha trionfato nell’ultima Copa America, giocata ieri al Wembley Stadium di Londra, lae lahanno annunciato oggi una serie diche coinvolgeranno le squadre femminili di calcio, quelle del futsal e quelle giovanili delle due Confederazioni“. Questo l’annuncio dellain una nota ufficiale. La squadra giovanile del Club Atletico Penarol (Uruguay, vincitrice della Copa Libertadores Under 20 2022) affronterà i coetanei portoghesi del Benfica (vincitori dellaYouth League 2022) all’Estadio Centenario di Montevideo, in Uruguay, il 21 agosto 2022. Per quanto riguarda il futsal, Portogallo (vincitore degli Euro 2022) e Spagna ...

Advertising

Inter : ??? | INTERNAZIONALI ???? #Lautaro e @tucu_correa conquistano la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA con l'@Argentina… - Francesco4192 : RT @Inter: ??? | INTERNAZIONALI ???? #Lautaro e @tucu_correa conquistano la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA con l'@Argentina ???? In campo a… - sportface2016 : Dopo #ItaliaArgentina, #Uefa e #Conmebol annunciano nuovi eventi intercontinentali - BiruHitam_Oren : RT @Inter: ??? | INTERNAZIONALI ???? #Lautaro e @tucu_correa conquistano la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA con l'@Argentina ???? In campo a… - IlCommentatore_ : RT @Inter: ??? | INTERNAZIONALI ???? #Lautaro e @tucu_correa conquistano la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA con l'@Argentina ???? In campo a… -