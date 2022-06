Svelato (più o meno) il retroscena del viaggio a Mosca di Salvini (Di giovedì 2 giugno 2022) Dispiace pubblicare atti e conversazioni riservate, ma se non lo facciamo noi lo fanno gli altri. In via Bellerio (MI) ieri arriva un fax molto bello e completo. E' per il segretario Matteo Salvini, scritto a biro da Sergei Viktorovich Lavrov: “Ciao Matteo, è nei momenti come questo che si vedono i veri amici. Ciao, grazie!” (vedi fotocopia sul sito del Foglio). Salvini riunisce d'urgenza ministri e sottosegretari in quota Carroccio. Siamo in grado di riportare quello che si sono gentilmente detti in una stanzetta riservata del bar Magenta a Milano. Sono presenti: Nicola Molteni (viceministro), Stefania Pucciarelli (viceministra), Massimo Garavaglia (ministro), Giancarlo Giorgetti (ministro), Claudio Durigon e Gian Marco Centinaio, più il segretario della Lega Nord di Arese. Salvini inizia subito: “Ho ricevuto un cablogramma da ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Dispiace pubblicare atti e conversazioni riservate, ma se non lo facciamo noi lo fanno gli altri. In via Bellerio (MI) ieri arriva un fax molto bello e completo. E' per il segretario Matteo, scritto a biro da Sergei Viktorovich Lavrov: “Ciao Matteo, è nei momenti come questo che si vedono i veri amici. Ciao, grazie!” (vedi fotocopia sul sito del Foglio).riunisce d'urgenza ministri e sottosegretari in quota Carroccio. Siamo in grado di riportare quello che si sono gentilmente detti in una stanzetta riservata del bar Magenta a Milano. Sono presenti: Nicola Molteni (viceministro), Stefania Pucciarelli (viceministra), Massimo Garavaglia (ministro), Giancarlo Giorgetti (ministro), Claudio Durigon e Gian Marco Centinaio, più il segretario della Lega Nord di Arese.inizia subito: “Ho ricevuto un cablogramma da ...

Advertising

iacovettide : RT @ClioBrx: @LiaQuartapelle @invisiblearabs @amnestyitalia Ci sa dire come sta #JulianAssange, in un carcere di massima sicurezza,del civi… - GalileoGaetano : RT @SignorErnesto: Uno dei più grandi misteri del nostro tempo svelato oggi su twitter. Gli stipendi crescono nei paesi che crescono. Cre… - ST3F4NO_ : RT @SignorErnesto: Uno dei più grandi misteri del nostro tempo svelato oggi su twitter. Gli stipendi crescono nei paesi che crescono. Cre… - IGNitalia : Geoff Keighley ha svelato la lista dei maggiori partner del #SummerGameFest 2022: ci sono oltre 30 studi, tra cui S… - ClioBrx : @LiaQuartapelle @invisiblearabs @amnestyitalia Ci sa dire come sta #JulianAssange, in un carcere di massima sicurez… -