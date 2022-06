Sparatoria di massa all’ospedale di Tulsa | in Oklahoma

(Di giovedì 2 giugno 2022) A solo una settimana dall’assassinio di 19 bambini a colpi di mitra nella scuola elementare di Uvalde, Texas, e 18 giorni dopo ilcro in un supermercato di Buffalo, New L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SergioZ01 : RT @AlekosPrete: Un'altra sparatoria mortale negli Stati Uniti. Almeno 4 persone sono state uccise nel campus dell'ospedale St. Francis a T… - Nena_Nina_Schi : RT @AlekosPrete: Un'altra sparatoria mortale negli Stati Uniti. Almeno 4 persone sono state uccise nel campus dell'ospedale St. Francis a T… - Fenrir_6 : RT @AlekosPrete: Un'altra sparatoria mortale negli Stati Uniti. Almeno 4 persone sono state uccise nel campus dell'ospedale St. Francis a T… - Isabel55318197 : RT @zav_news: ???? Sparatoria di massa presso una clinica medica di #Tulsa, in #Oklahoma: diversi feriti, alcuni uccisi - G_Cantafio : RT @IOdonna: «È triste ammetterlo, qui conviviamo con la consapevolezza che una sparatoria di massa possa avvenire da un momento all’altro,… -

Inoltre, martedì, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in unaalla Xavier ... quest'anno ci sono state 214 sparatorie die 7.695 persone sono state uccise da colpi di ...Il killer si è tolto la vita È di 4 vittime e diversi feriti il bilancio dellaavvenuta ... L'assalto segna una nuova tappa nella sequenza di sparatorie diche sta insanguinando gli ...Almeno quattro persone sono morte dopo un altro episodio di violenza armata, questa volta in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma.Il riferimento è alle recenti stragi di massa negli Usa, dalla sparatoria drammatica nella scuola di Uvalde, in Texas, a quella delle scorse ore in un ospedale di Tulsa, in Oklahoma.