Rapina in pieno giorno a Napoli, bloccato un giovane (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione Napoli Stella – allertati dal 112 – sono intervenuti in piazza Cavour a Napoli. A chiedere aiuto un 36enne di origine nigeriana ma da anni residente in Germania. Poco prima – in pieno giorno – un uomo si era avvicinato a lui e con una mossa fulminea gli aveva strappato dalle mani lo smartphone per poi fuggire. La vittima lo ha inseguito e a quel punto è iniziata la colluttazione intervallata da minacce da parte del ladro che si era armato di cocci di vetro raccolti a terra. I militari sono riusciti a bloccare l'uomo, si tratta di un senza fissa dimora di 22 anni di origine capoverdiana. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio. E' accusato di Rapina.

