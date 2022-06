Nato, Stoltenberg incontra Biden a Washington: «Prepariamoci a una guerra lunga e usurante» (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e la vicepresidente Kamala Harris hanno incontrato oggi, 2 giugno, alla Casa Bianca il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. «Dobbiamo essere pronti a una guerra di usura a lungo termine», ha detto Stoltenberg. Nella lunga strada verso i negoziati, ha specificato, la Nato dovrà sostenere l’Ucraina affinché ottenga il «risultato migliore». Ma sarà l’Ucraina a «decidere se cedere territorio alla Russia per negoziare la fine della guerra». L’incontro si è poi soffermato sulla Nato – in virtù del vertice che ci sarà a fine giugno a Madrid – la quale sta cercando una «via unita» per affrontare le ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe, il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, e la vicepresidente Kamala Harris hannoto oggi, 2 giugno, alla Casa Bianca il segretario generale dellaJens. «Dobbiamo essere pronti a unadi usura a lungo termine», ha detto. Nellastrada verso i negoziati, ha specificato, ladovrà sostenere l’Ucraina affinché ottenga il «risultato migliore». Ma sarà l’Ucraina a «decidere se cedere territorio alla Russia per negoziare la fine della». L’incontro si è poi soffermato sulla– in virtù del vertice che ci sarà a fine giugno a Madrid – la quale sta cercando una «via unita» per affrontare le ...

