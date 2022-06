Il 12 giugno alle urne anche per il referendum sulla giustizia (Di giovedì 2 giugno 2022) Il prossimo 12 giugno gli elettori puteolani dovranno recarsi alle urne, dalle ore 7 alle ore 23, per eleggere il Sindaco e 24 consiglieri comunali. Inoltre dovranno esprimersi su 5 referendum riguardanti la giustizia. Trattasi di referendum abrogativi, per cui necessitano del raggiungimento del quorum, cioè la metà più uno degli aventi diritto al voto. Iniziamo dalla Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 2 giugno 2022) Il prossimo 12gli elettori puteolani dovranno recarsi, dore 7ore 23, per eleggere il Sindaco e 24 consiglieri comunali. Inoltre dovranno esprimersi su 5riguardanti la. Trattasi diabrogativi, per cui necessitano del raggiungimento del quorum, cioè la metà più uno degli aventi diritto al voto. Iniziamo dalla Il Blog di Giò.

Advertising

Mov5Stelle : ? INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA ? Abbiamo bisogno del tuo sostegno e della tua partecipazione, questa si chia… - giuliapompili : 4 giugno, da Tienanmen a Hong Kong. Ne parliamo stasera alle 20 in diretta con @IlariaMariaSala qui ??… - rtl1025 : ?? Domani, mercoledì 1 giugno ? Alle 15.00 ?? @mengonimarco ospite in #TheFlight Per seguire la diretta ??… - giaroun : RT @AstroPratica: #effemeridi 5 #Giugno ?? Il #Sole sorge alle 05:35 e tramonta alle 20:41. Il giorno é lungo 15:05:47. ?? La #Luna sorg… - ISF_Italia : Domenica 5 Giugno 2022, alle ore 21.00, sui Canali Social dell'Istituto Santa Famiglia Italia, trasmetteremo in dir… -