(Di giovedì 2 giugno 2022) “Ilè aumentato del”, ci racconta Ivano Vacondio presidente di Federalimentari. “Una volta il migliore, quello più proteico, si pagava circa 220 euro la tonnellata, adesso costa 450-460 euro la tonnellata”, spiega. Un aumento che "non ha eguali" negli ultimi cinquant’anni, continua ancora Vacondio e che sta mettendo a rischio la tenuta del comparto. L'Italia importa il 60% deldi cui necessita. Il 4% arriva dall'Ucraina, il 15% dalla Russia. Quantitativi importanti ma non decisivi per il nostro fabbisogno. Ma allora, qual è il problema dell'approvvigionamento delsempre più introvabile e sempre più costoso?

Advertising

TvojMedvedek : @madiacinzia2 Divella non produce solo pasta ma anche prodotti da forno a base di grano TENERO, ovviamente importat… - BonturiAndrea : @ManuelaBellipan @giu33liana @Fata_Turch fate confusione fra produzione e esportazione il primo esportatore al mond… - HegelFriedrich : @CCKKI @delfino234 @maricadipierri Una ricognizione sulla produzione mondiale di grano tenero. Certo i maggiori pro… - TOPGAMING43 : Farina Tipo 00 di grano Tenero W255, per Prodotti da Forno Dolci e Salati – Formato da 5kg - CONSERVATORI3 : Ecco i maggiori produttori mondiali di grano tenero. Date le notizie esatte se ci riuscite @tagadala7 @TgLa7 -

Sky Tg24

L'Italia, rispetto ad altri Paesi, ha una dipendenza più limitata dai cereali di Russia e Ucraina: è del 2,5% per ilduro, del 5% per ile del 15% per il mais. L'inizio della ...L'Italia importa il 60% deldi cui necessita. Il 4% arriva dall'Ucraina, il 15% dalla Russia. Quantitativi importanti ma non decisivi per il nostro fabbisogno. Ma allora, qual è il ... Grano tenero, aumenti del 120% in sette mesi Purtroppo nel 2022 altri nuovi drammatici scenari si aprono all’orizzonte della sostenibilità alimentare rischiando seriamente di dar vita a vere e proprie carestie in alcune parti del mondo già colpi ...“L’Ungheria per un mese e mezzo ha fatto ritenzione”, spiega Vacondio, “poi l’ha fatto la Serbia, ora l’India che è un Paese importante per quel che riguarda l’export. Questo Paese ha bloccato 10 mili ...