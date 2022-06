Carmen Di Pietro disperata: “Punizione spietata”, è scoppiata in lacrime (Di giovedì 2 giugno 2022) Carmen Di Pietro si è disperata e si è lasciata andare in un pianto inconsolabile. Nessuno dei naufraghi poteva aspettarsi una Punizione così. Carmen Di Pietro (Mediasetplay screenshot)Carmen Di Pietro è scoppiata all’improvviso in lacrime come una fontana. Scopriamo insieme che cosa è successo alla showgirl in Honduras all’Isola dei Famosi. Carmen Di Pietro è la concorrente rivelazione di quest’anno dell’Isola dei Famosi. Forse nemmeno Ilary Blasi credeva che la showgirl avrebbe fatto un figurone così. La di Pietro piace al pubblico, è estroversa ed é già un’icona di simpatia del reality. Alessandro Iannoni l’aveva accompagnata in coppia madre e figlio in questa ... Leggi su specialmag (Di giovedì 2 giugno 2022)Disi èe si è lasciata andare in un pianto inconsolabile. Nessuno dei naufraghi poteva aspettarsi unacosì.Di(Mediasetplay screenshot)Diall’improvviso income una fontana. Scopriamo insieme che cosa è successo alla showgirl in Honduras all’Isola dei Famosi.Diè la concorrente rivelazione di quest’anno dell’Isola dei Famosi. Forse nemmeno Ilary Blasi credeva che la showgirl avrebbe fatto un figurone così. La dipiace al pubblico, è estroversa ed é già un’icona di simpatia del reality. Alessandro Iannoni l’aveva accompagnata in coppia madre e figlio in questa ...

