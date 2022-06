Volvo e Epic Games - Dai videogiochi alle auto | l' Unreal Engine sarà usato per la grafica dei display

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Se ledel futuro saranno degli smartphone su quattro ruote, allora bisogna prepararsi a un'ondata di annunci come quello della, pronta ad aprire le porte dei suoi veicoli a batteria a una società di. E non a una qualsiasi: la Casa svedese ha infatti avviato una collaborazione con la, azienda statunitense nota per titoli di grande successo comee Fortnite, per introdurre il motore graficoa bordo dei veicoli di prossima generazione e offrire grafiche di alta qualità all'interno dell'abitacolo. Interfacce e rendering. Nello specifico, la suite di strumenti dellautilizzata per sviluppare interfacce digitali uomo-macchina per i ...

Advertising

autoestrada1 : Volvo Cars e Epic Games introducono una visualizzazione fotorealistica in tempo reale all’interno delle auto Volvo… - Motor1italia : ?? #Volvo Embla, il prossimo #SUV elettrico avrà un sistema di infotainment animato dall'Unreal Engine di Epic Games… - robverstegen : Volgende generatie Volvo's met Unreal Engine: fotorealistische visualisatie van Epic Games. - zazoomblog : Volvo e Epic Games - Dai videogiochi alle auto: lUnreal Engine sarà usato per la grafica dei display - #Volvo… - GLiteVideogames : #Volvo: tecnologia da videogames a bordo, Epic Unreal Engine per la sicurezza - -

TagsGames techCarsAddirittura il software del gioco Unreal Engine disarà usato nelle prossime auto, tutto per arrivare a una grafica di alta qualità senza precedenti. CosìGames - diventata famosa per ...Volvo Cars are bringing photorealistic visualisation technology into its next generation of electric cars through a new collaboration with Epic Games The companies are teaming up to bring Epic’s ...In un certo senso il motore grafico darà una mano a quello elettrico. La grafica con l’Unreal Engine darà alle informazioni di guida e all’infotainment anche caratteristiche fotorealistiche. Si vedrà ...