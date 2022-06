Traffico Roma del 01-06-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverde Roma una buona giornata da Simona Cerchiara avène trovati all’ascolto tra l’isola Tiberina e Corso Vittorio Emanuele incidente sul Lungotevere dei Tebaldi rallentamenti all’altezza dell’isola Tiberina sulla via Aurelia tra Piazza Irnerio e la via Aurelia Antica Traffico in via di normalizzazione in precedenza un incidente in uscita da Roma manifestazione in piazza della Repubblica a questa mattina con conseguenti ripercussioni per il Traffico chiuso il piazzale chiuse via Nazionale e via Einaudi deviati mezzi del trasporto pubblico e rallentamenti in tutta la zona domani 2 Giugno giorno di festa della Repubblica parata militare via dei Fori Imperiali sulla linea B della metro le fermate di Colosseo Circo Massimo verranno chiuse per motivi di sicurezza intanto sulla linea ricordiamo che è ancora chiusa la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara avène trovati all’ascolto tra l’isola Tiberina e Corso Vittorio Emanuele incidente sul Lungotevere dei Tebaldi rallentamenti all’altezza dell’isola Tiberina sulla via Aurelia tra Piazza Irnerio e la via Aurelia Anticain via di normalizzazione in precedenza un incidente in uscita damanifestazione in piazza della Repubblica a questa mattina con conseguenti ripercussioni per ilchiuso il piazzale chiuse via Nazionale e via Einaudi deviati mezzi del trasporto pubblico e rallentamenti in tutta la zona domani 2 Giugno giorno di festa della Repubblica parata militare via dei Fori Imperiali sulla linea B della metro le fermate di Colosseo Circo Massimo verranno chiuse per motivi di sicurezza intanto sulla linea ricordiamo che è ancora chiusa la ...

