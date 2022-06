Tennis: Roland Garros, Swiatek in semifinale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - Iga Swiatek vola in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la statunitense Jessica Pegula, numero 11 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 30 minuti. Swiatek affronterà domani la russa Daria Kasatkina, numero 20 del mondo e del tabellone. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - Igavola inal, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la statunitense Jessica Pegula, numero 11 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 30 minuti.affronterà domani la russa Daria Kasatkina, numero 20 del mondo e del tabellone.

