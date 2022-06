"Stai buono", "Cita la fonti o vergognati": Parenzo-D'Orsi, la rissa travolge Myrta Merlino | Video (Di mercoledì 1 giugno 2022) David Parenzo e lo storico Angelo D'Orsi hanno “duellato” in diversi contesti televisivi per le loro vedute inconciliabili sull'invasione russa in Ucraina. Adesso hanno dato vita a un nuovo scontro a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. Ad accendere la discussione è stato D'Orsi, che ancora riesce a mettere in dubbio i fatti di Bucha: “Io e Parenzo siamo vittime di opposte propagande, anche solo esagerare e dire mezze verità è propaganda”. “Lei dice che su Bucha non ha alcun dubbio - ha continuato rivolgendosi alla Merlino - perché un suo corrispondente era lì, ma non possiamo affidarci alla testimonianza. Perché dobbiamo avere paura di una commissione che verifichi tutto?”. A questo punto è esplosa la rabbia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Davide lo storico Angelo D'hanno “duellato” in diversi contesti televisivi per le loro vedute inconciliabili sull'invasione russa in Ucraina. Adesso hanno dato vita a un nuovo scontro a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da. Ad accendere la discussione è stato D', che ancora riesce a mettere in dubbio i fatti di Bucha: “Io esiamo vittime di opposte propagande, anche solo esagerare e dire mezze verità è propaganda”. “Lei dice che su Bucha non ha alcun dubbio - ha continuato rivolgendosi alla- perché un suo corrispondente era lì, ma non possiamo affidarci alla testimonianza. Perché dobbiamo avere paura di una commissione che verifichi tutto?”. A questo punto è esplosa la rabbia di ...

