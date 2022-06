Roland Garros 2022: orari 1° giugno, ordine di gioco, tv, programma, streaming (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di chiudere i quarti di finale dalle parti del Court Philippe Chatrier: si completa l’allineamento dei due tabelloni alle semifinali, dopo una giornata che, dalla parte italiana e da quella internazionale, resterà scolpita nei racconti del torneo. Si comincia con il derby russo (anche se non può essere usata la bandiera) tra Veronika Kudermetova e Daria Kasatkina, con quest’ultima che appare favorita per un posto in semifinale. Passato il grande spavento degli ottavi, per Iga Swiatek c’è l’americana Jessica Pegula, l’unica che può insidiare la seconda posizione WTA (per la prima, detenuta dalla polacca, c’è “leggerissimo” lavoro da fare). Si prosegue poi con il tabellone maschile, nel quale Andrey Rublev, dopo aver usufruito (letteralmente) del ritiro di Jannik Sinner, sfida il croato Marin Cilic, forse all’ultima grande occasione Slam, mentre la sfida più scandinava di Parigi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di chiudere i quarti di finale dalle parti del Court Philippe Chatrier: si completa l’allineamento dei due tabelloni alle semifinali, dopo una giornata che, dalla parte italiana e da quella internazionale, resterà scolpita nei racconti del torneo. Si comincia con il derby russo (anche se non può essere usata la bandiera) tra Veronika Kudermetova e Daria Kasatkina, con quest’ultima che appare favorita per un posto in semifinale. Passato il grande spavento degli ottavi, per Iga Swiatek c’è l’americana Jessica Pegula, l’unica che può insidiare la seconda posizione WTA (per la prima, detenuta dalla polacca, c’è “leggerissimo” lavoro da fare). Si prosegue poi con il tabellone maschile, nel quale Andrey Rublev, dopo aver usufruito (letteralmente) del ritiro di Jannik Sinner, sfida il croato Marin Cilic, forse all’ultima grande occasione Slam, mentre la sfida più scandinava di Parigi ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - PasqualeCacace5 : RT @11secon: #SPORT - #TENNIS Rafael #Nadal ha eliminato in notturna Novak #Djokovic nei quarti di finale del #RolandGarros2022 per 6-2 4-6… - 11secon : #SPORT - #TENNIS Rafael #Nadal ha eliminato in notturna Novak #Djokovic nei quarti di finale del #RolandGarros2022… -