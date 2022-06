Rissa in Lituania, il coach del Lietkabelis perde la testa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gara 1 della finale per il titolo in Lituania ha vissuto un momento di tensione davvero imprevedibile. Il serbo Canak, coach del Lietkabelis è stato espulso per proteste e lasciando il campo ha ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gara 1 della finale per il titolo inha vissuto un momento di tensione davvero imprevedibile. Il serbo Canak,delè stato espulso per proteste e lasciando il campo ha ...

Advertising

EHEAAOO : RT @parallelecinico: Intanto in Lituania i playoff stanno filando via lisci come l'olio. Mezza rissa tra allenatori di Lietkabelis e Rytas,… - parallelecinico : Intanto in Lituania i playoff stanno filando via lisci come l'olio. Mezza rissa tra allenatori di Lietkabelis e Ryt… -