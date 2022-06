Rafa Nadal è infinito | “Felice | ma non so cosa accadrà in questo torneo”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Un grandecontinua il Roland Garros 2022 da protagonista battendo Novak Djokovic nella partita dei sogni. Al termine di una gara tiratissima contro il serbo, terminata in quattro set con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6, lo spagnolo ha parlato del match vinto e di come il suo fisico potrebbe rispondere non positivamente agli sforzi continui. Le parole di“Non sodopo. Susono molto chiaro, non devo nascondere nulla alla mia età. Ho quello che ho nel piede e se non troviamo una soluzione per me sarà davvero difficile proseguire. Al momento non abbiamo scoperto una nuova via. Giocare le semifinali mi dà molta energia e vedremo come andrà il piede. Ho già detto a Roma che avere ...

angelomangiante : Dal Campo Centrale del #RolandGarros trasferirei subito Rafa Nadal (di corsa) al Museo del Louvre. Rimanga questo… - Eurosport_IT : '???? ???????????????? ???????????????????? ???? ??????` ????????????' (R. Garros) Rafa Nadal, nel 4° set era sotto 5-2 ed ha anche annullato 2 s… - fanpage : Strepitoso Rafa Nadal! Nella 'battaglia dei giganti' lo spagnolo cancella Djokovic e dopo più di 4 ore di gioco vol… - ForniAngelo1 : RT @Eurosport_IT: '???? ???????????????? ???????????????????? ???? ??????` ????????????' (R. Garros) Rafa Nadal, nel 4° set era sotto 5-2 ed ha anche annullato 2 set poi… - WeAreTennisITA : RAFA IL GLADIATORE?? Il Philippe Chatrier è la sua arena, e sospinto dal tifo dei parigini batte Djokovic per 6-2 4-… -

di Marco Calabresi La partita è durata oltre 4 ore, 6 - 2, 4 - 6, 6 - 2, 7 - 6 il punteggio finale a favore dello spagnolo No, non è stata l'ultima.rifiuta la sconfitta, rifiuta la fine e va avanti: ha vinto il Roland Garros 13 volte, aveva ammesso come quella contro Novak Djokovic in caso di sconfitta sarebbe potuta essere l'ultima ...Roland Garros, Day 10: Novak Djokovic sorride,no Roland Garros - Zverev contro gli organizzatori: 'Vogliono che vinca Carlos Alcaraz' Roland Garros - Sinner, ancora un ritiro: è ora di ...“È stata una notte molto speciale per me, sono davvero emozionato e sto ancora giocando per esperienze come questa. Ma è solo un quarto di finale, non ho ancora vinto nulla e ora penso solo a essere p ...Match epico al Philippe Chatrier: il maiorchino, sempre in controllo del match eccetto che nel finale del secondo set, la spunta per 6-2 4-6 6-2 7-6 (4) e centra la 15ª finale della carriera nello Sla ...