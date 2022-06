Per Elon Musk fare smart working equivale a «far finta di lavorare» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Facendo un giro sui social appare evidente che Elon Musk e Tesla siano in tendenza e la ragione è un e-mail del magnate diretta ai dipendenti della sua azienda che, effettivamente, è stata confermata da lui stesso. Andiamo con ordine partendo dal principio: tutto è cominciato con la pubblicazione su Twitter dello screen di una mail inviata da Musk ai suoi dipendenti nella giornata di ieri che è trapelato. Oggetto della mail: «Il lavoro da remoto non è più accettato». Basta questo per capire la posizione di Musk sullo smart working. They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@ElonMusk) June 1, 2022 LEGGI ANCHE >>> L’azienda londinese che non esiste ma ha assunto lavoratori in ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Facendo un giro sui social appare evidente chee Tesla siano in tendenza e la ragione è un e-mail del magnate diretta ai dipendenti della sua azienda che, effettivamente, è stata confermata da lui stesso. Andiamo con ordine partendo dal principio: tutto è cominciato con la pubblicazione su Twitter dello screen di una mail inviata daai suoi dipendenti nella giornata di ieri che è trapelato. Oggetto della mail: «Il lavoro da remoto non è più accettato». Basta questo per capire la posizione disullo. They should pretend to work somewhere else —(@) June 1, 2022 LEGGI ANCHE >>> L’azienda londinese che non esiste ma ha assunto lavoratori in ...

