Parco del Mercatello, c'è la gara per i lavori (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dovranno pervenire entro il prossimo 20 giugno le offerte per partecipare al bando per la gara di affidamento dei lavori di riqualificazione del Parco Mercatello. 4 milioni e 600 mila euro per i lavori finanziato nell'ambito del programma PORR FESR Campania 2014/2020 – sviluppo urbano – autorità urbana di Salerno. Come si legge sulla Gazzetta Ufficiale dove da oggi è visibile il bando, l'intervento di riqualificazione del Parco – la cui progettazione è stata affidata al R.T.P. S.B. ARCH. – Studio Bargone associati (mandatario) + Corbellini s.r.l. + ing. E. Spinozzi + geol. G. Troisi + agr. L. Mauro + archeol. P. Valitutti (mandanti) – consentirà di dotare il Parco di nuove strutture ed attrazioni risolvendo nel contempo le ...

