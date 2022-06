Non seguono l'ora di religione a scuola: bambini lasciati fuori dal Duomo durante la gita (Di mercoledì 1 giugno 2022) Niente visita ai dipinti del Duomo perché hanno scelto di non frequentare l'ora di religione . È quanto accaduto a cinque bambini e bambine di una scuola elementare di San Donà di Piave, Venezia , che ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Niente visita ai dipinti delperché hanno scelto di non frequentare l'ora di. È quanto accaduto a cinquee bambine di unaelementare di San Donà di Piave, Venezia , che ...

