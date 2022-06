Morto il bimbo di 13 mesi caduto in una cisterna a Portomaggiore, nel Ferrarese (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ce l'ha fatta il bimbo di 13 mesi che ieri a Portomaggiore, nel Ferrarese, è caduto in una vasca biologica . Il piccolo, che era ricoverato da ieri pomeriggio all'ospedale di Cona assieme alla ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ce l'ha fatta ildi 13che ieri a, nel, èin una vasca biologica . Il piccolo, che era ricoverato da ieri pomeriggio all'ospedale di Cona assieme alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Non ce l'ha fatta il bimbo di poco più di un anno che ieri è caduto in una cisterna contenente liquidi e fanghi ref… - infoitinterno : E' morto il bimbo di un anno caduto in una vasca biologica - infoitinterno : Morto il bimbo caduto in una cisterna nel Ferrarese. Il piccolo è deceduto in ospedale - infoitinterno : Ferrara, morto il bimbo di 13 mesi caduto nella cisterna biologica di Portomaggiore - Carlino_Ferrara : Morto il bimbo caduto nella vasca di oli esausti a Ferrara -