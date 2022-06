Mara Maionchi sbarca su Rai2 con un programma di spogliarelli – Video (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mara Maionchi Colpo Grosso di Rai2. Mara Maionchi è pronta a sbarcare sulla seconda rete. L’ex discografica sarebbe tra i nuovi volti della prossima stagione tv. Usiamo il condizionale perché per l’ufficialità c’è ancora tempo (i palinsesti della tv di Stato saranno presentati a fine giugno), ma secondo Il Fatto Quotidiano la Maionchi condurrà un nuovo titolo nell’autunno 2022 di Rai 2: la versione italiana di The All New Monty: Who Bares Win, che dovrebbe essere rinominato Chi Si Spoglia Vince. Format inglese, prodotto in Italia da Blu Yazmine dell’ex direttore di Rai 2 Ilaria Dallatana e pensato per la prima serata, è un programma che ha un fine nobile (la prevenzione medica) perseguito in maniera decisamente anticonvenzionale. Un gruppo di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 giugno 2022)Colpo Grosso diè pronta are sulla seconda rete. L’ex discografica sarebbe tra i nuovi volti della prossima stagione tv. Usiamo il condizionale perché per l’ufficialità c’è ancora tempo (i palinsesti della tv di Stato saranno presentati a fine giugno), ma secondo Il Fatto Quotidiano lacondurrà un nuovo titolo nell’autunno 2022 di Rai 2: la versione italiana di The All New Monty: Who Bares Win, che dovrebbe essere rinominato Chi Si Spoglia Vince. Format inglese, prodotto in Italia da Blu Yazmine dell’ex direttore di Rai 2 Ilaria Dallatana e pensato per la prima serata, è unche ha un fine nobile (la prevenzione medica) perseguito in maniera decisamente anticonvenzionale. Un gruppo di ...

LaPulce12 : @Lucyfero75 Lucia buongiorno anche a te ...mi immagino che ti alzi così stile Mara Maionchi ?????? - alexmalinconia : vorrei fare il trend mostra prima te stessa poi una celebrità nata il tuo stesso giorno la l’unica celebrità nata i… - Starshopper__ : @_Iride_24 In quel momento si è sentito Mara Maionchi, je pareva che stava nella giuria di Xfactor. Madonna LE BOTTE - domenicomarock : RT @claudoe: MOMENTO AUTOPROMO - FQMagazine ha le storie leggere, anzi leggerissime. Le cronache dal mondo, i libri, la musica, la danza, l… - GiusCandela : RT @Cinguetterai: Otto uomini e otto donne de mondo dello spettacolo, e non solo, si spoglieranno in tv per sensibilizzare sulla prevenzion… -