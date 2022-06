Måneskin | il video di Supermodel | tra B-Movie e mille colori

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilclip del loro ultimo singolo inaugura una stagione che li vedrà esibirsi prima nei festival mondiali più prestigiosi e poi in America

la Repubblica

Supermodel è il nuovo singolo dei Maneskin e dopo averlo presentato in anteprima mondiale all'Eurovision Song Contest di Torino, ecco oggi anche ilufficiale. Il, ispirato ai film di Tarantino ed Hitchcock, è stato diretto dal duo Bedroom Projects. Maneskin, ildi Supermodel Supermodel segue gli altri singoli di successo di Damiano, Victoria, ...È stato girato in Super 16', spiega Bedroom Projects, mentre Ben Chappel aggiunge: 'Questoè nato dopo aver trascorso una settimana in piscina a Los Angeles con la band, che sfogliava le ... Måneskin, Damiano con le stampelle. Alla finale sul palco con il nuovo singolo 'Supermodel'