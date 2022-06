Inter, Samaden: 'Scudetto Primavera da sfavoriti, Chivu evoluto. Sui giovani pronti per la prima squadra e Gnonto…' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roberto Samaden si gode lo Scudetto primavera. Il responsabile del settore giovanile dell'Inter ha dichiarato: "Non arrivavamo da favoriti,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Robertosi gode lo. Il responsabile del settorele dell'ha dichiarato: "Non arrivavamo da favoriti,...

Advertising

Inter : ?? | DICHIARAZIONI Ai microfoni di @Inter_TV anche il direttore del Settore Giovanile, Roberto Samaden ?? - sportli26181512 : Inter, Samaden: 'Scudetto Primavera da sfavoriti, Chivu evoluto. Sui giovani pronti per la prima squadra e Gnonto…'… - BetterCallGigi : RT @GuarroPas: L’#Inter #Primavera è campione d’#Italia per la decima volta. Scudetto della stella? Il responsabile del settore giovanile,… - Maior_L : RT @GuarroPas: L’#Inter #Primavera è campione d’#Italia per la decima volta. Scudetto della stella? Il responsabile del settore giovanile,… - LemHombre : RT @GuarroPas: L’#Inter #Primavera è campione d’#Italia per la decima volta. Scudetto della stella? Il responsabile del settore giovanile,… -