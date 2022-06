Il Santone – #lepiubellefrasidioscio dal 1° giugno su Rai 3

Advertising

Dituttounpop

Nella Roma de IlPartiamo dall'esperienza de Il. Ci racconti come sei stata coinvolta nel progetto Ricordo di aver fatto prima un selftape, e poi un provino con la regista, Laura ...Lo conferma il successo di Il#lepiùbellefrasidiOscio, con Neri Marcorè, più di 1,4 milioni di visualizzazioni nelle prime due settimane, con oltre 370 mila ore di tempo speso nella fruizione. Il Santone #LePiùBelleFrasidiOscio sbarca su Rai 2, le prime due puntate stasera mercoledì 1 giugno Il Santone #LePiùBelleFrasidiOscio da Rai Play arriva in tv su Rai 2 in seconda serata, le puntate di stasera mercoledì 1 giugno ...Domenica 5 giugno alle ore 21 nella corte del Castello di San Giorgio Canavese il grande e poliedrico artista marchigiano terrà un interessante spettacolo che spazierà nel mondo dei cantautori italian ...