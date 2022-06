Gaeta, la Asl avvia la gara per la progettazione esecutiva di una Rsa pubblica (Di mercoledì 1 giugno 2022) Latina – La Asl di Latina ha indetto la gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle due Residenze sanitarie assistenziali (RSA) a Sezze presso il presidio San Carlo e a Gaeta presso il presidio Di Liegro per un importo complessivo di circa 235 mila euro (107 mila per la RSA di Gaeta e 127 mila per quella di Sezze). “Parliamo di due strutture importanti per tutto il territorio nella provincia di Latina e un investimento che ci permetterà di realizzare due nuove Rsa interamente pubbliche a Sezze e Gaeta. Le due strutture avranno a disposizione entrambe circa 60 posti letto e verranno realizzate riqualificando vecchie strutture esistenti. Un valore aggiunto che ci permetterà di raggiungere l’obiettivo di riqualificare il patrimonio ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 giugno 2022) Latina – La Asl di Latina ha indetto laper l’affidamento delladefinitiva edper la realizzazione delle due Residenze sanitarie assistenziali (RSA) a Sezze presso il presidio San Carlo e apresso il presidio Di Liegro per un importo complessivo di circa 235 mila euro (107 mila per la RSA die 127 mila per quella di Sezze). “Parliamo di due strutture importanti per tutto il territorio nella provincia di Latina e un investimento che ci permetterà di realizzare due nuove Rsa interamente pubbliche a Sezze e. Le due strutture avranno a disposizione entrambe circa 60 posti letto e verranno realizzate riqualificando vecchie strutture esistenti. Un valore aggiunto che ci permetterà di raggiungere l’obiettivo di riqualificare il patrimonio ...

