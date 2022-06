Finalissima 2022, tris dell'Argentina a Wembley: l'Italia costretta a cedere 3 a 0 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Solo per 25 minuti l'Italia riesce a fronteggiare un'Argentina superiore, che porta a casa la coppa della 'Finalissima', vincendo a Wembley con un netto 3-0 (ma il punteggio avrebbe potuto essere più pesante), grazie ai gol di Lautaro al 28', poi Di Maria (migliore in campo assieme a uno straordinario Messi) al 45', e infine di Dybala, appena entrato, al 94'. I sudamericani sono forti, fisicamente e tecnicamente, e guidati da un Messi ispirato a cui alla fine manca solo il gol, e solo grazie a un paio di miracoli di Donnarumma. L'Italia è "da ricostruire", come dice un triste Chiellini a fine partita, la sua ultima in azzurro. Per l'Italia è l'occasione di riscattarsi dalla delusione per il Mondiale mancato: un match da onorare nonostante le tante e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Solo per 25 minuti l'riesce a fronteggiare un'superiore, che porta a casa la coppaa '', vincendo acon un netto 3-0 (ma il punteggio avrebbe potuto essere più pesante), grazie ai gol di Lautaro al 28', poi Di Maria (migliore in campo assieme a uno straordinario Messi) al 45', e infine di Dybala, appena entrato, al 94'. I sudamericani sono forti, fisicamente e tecnicamente, e guidati da un Messi ispirato a cui alla fine manca solo il gol, e solo grazie a un paio di miracoli di Donnarumma. L'è "da ricostruire", come dice unte Chiellini a fine partita, la sua ultima in azzurro. Per l'è l'occasione di riscattarsi dalla delusione per il Mondiale mancato: un match da onorare nonostante le tante e ...

