“Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, su Rai 3 la cerimonia di premiazione con Fico e Casellati (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA – Nell’Aula di Palazzo Montecitorio, alla presenza del Presidente della Camera, Roberto Fico, e del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si svolge la cerimonia finale di premiazione del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, per l’anno scolastico 2021-2022, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Obiettivo del concorso: avvicinare i giovani ai valori e ai princìpi della Carta costituzionale. I saluti introduttivi dei Presidenti Fico e Casellati aprono la cerimonia, trasmessa alle ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA – Nell’Aula di Palazzo Montecitorio, alla presenza del Presidente della Camera, Roberto, e del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, si svolge lafinale didel concorso “didi”, per l’anno scolastico 2021-2022, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Obiettivo del concorso: avvicinare i giovani ai valori e ai princìpi della Carta costituzionale. I saluti introduttivi dei Presidentiaprono la, trasmessa...

Pubblicità

Lopinionista : “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, su Rai 3 la cerimonia di premiazione con Fi… - senoblu : @CommentoSolo @FalenaMortifera ohh beh, dipende. serve ancora per entrare in italia (abolito da domani); a scuola è… - JacopoManfredi : RT @patfreitter: Lo stesso docente, in una scuola può insegnare, nell'altra è demansionato e passa le ore in una stanza a far nulla, perché… - NormaPalmarini : RT @patfreitter: Lo stesso docente, in una scuola può insegnare, nell'altra è demansionato e passa le ore in una stanza a far nulla, perché… - AcidamenteBea : RT @patfreitter: Lo stesso docente, in una scuola può insegnare, nell'altra è demansionato e passa le ore in una stanza a far nulla, perché… -