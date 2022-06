“Con coraggio occorre porre fine alla insensatezza della guerra e promuovere le ragioni della pace”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’occasione del suo intervento è data dall’annuale concerto che, come da tradizione, il Quirinale offre ai Capi missione accreditati in Italia per la Festa del 2 giugno. E prendendo la parola, il PresidenteRepubblica ha voluto ricordare che “Lain Ucraina non è un conflitto con effetti soltanto nel teatro bellico. Le conseguenzeriguardano tutti. A cerchi concentrici le sofferenze si vannorgando, colpendo altri popoli e nazioni”. Mattarella: “La rottura determinata nelle relazioni internazionali si riverbera sempre più sulla sicurezza alimentare di molti Paesi” Come ha infatti tenuto a sottolineare Mattarella, “Accanto alle vittime e alle devastazioni provocate sul terreno dello scontro, la rottura determinata nelle relazioni ...

L'occasione del suo intervento è data dall'annuale concerto che, come da tradizione, il Quirinale offre ai Capi missione accreditati in Italia per la Festa del 2 giugno. E prendendo la parola, il Pre ...
Roma, 1 giu. (Adnkronos) - La guerra in Ucraina 'non è un conflitto con effetti soltanto nel teatro bellico. Le conseguenze della guerra ...