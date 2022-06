(Di mercoledì 1 giugno 2022) «Come Rcs siamo da sempre protagonisti nel mondo sportivo – ha detto Urbano, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup e numero uno del Torino – e vogliamo esserlo sempre di più. Oggi l’ecosistema digitale ci permette di cogliere moltissime opportunità e di investire in nuove realtà digitali, giovani e ricche di idee. In L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #DilettaLeotta Cairo investe in Buddyfit con Ibra e Diletta Leotta: «Come Rcs siamo da sempre protagonisti… - GabryMonto : RT @teamvanja: Idea di Business con la B maiuscola: 100000 tifosi del Toro investono 10 euro ciascuno sulla vittoria dello scudo. Cairo i… -

SavonaNews.it

... dall'associazione Carabinieri all'Anpas) sono stati scelti per comporre tutti i 'moduli' della Colonna […] AttualitàMontenotteMontenottesulla sicurezza Posted on 31 ...... il QIA, il fondo sovrano da 450 miliardi di dollari che con le sue ramificazioniin ambiti ... I fondi del QIA serviranno al(in parte per far fronte alla crisi alimentare) e arriverebbero ... Briano (+Cairo): "Un comune efficiente deve investire sui servizi sociali" Puntare tutto sull'IA e sull'IoT, su strategie passive, salute e benessere dei cittadini, per costruire Nexgen, la prima città Carbon neutral ...