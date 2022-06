Bonus POS e pagamenti digitali: ecco come funziona e cosa fare ottenerlo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il governo Draghi ha introdotto un Bonus riguardante il POS e i pagamenti digitali, un incentivo per le imprese di modo da adeguarsi alle nuove direttive. Da anni è in vigore l’obbligo per gli esercenti di accettare appunto i pagamenti tramite carte di credito, bancomat e similari, ma sulla carta non tutte le aziende si sono adottate. Bonus POS, 1/6/2022 – Computermagazine.itDal primo luglio 2022, però, si dovrebbe cambiare registro, e chi negherà un pagamento digitale, rischia una multa che potrà arrivare fino a 30mila euro, a cui va aggiunta la somma del 4% della transazione che è stata negata. La sanzione si applicherà sia ai negozianti quanto ai professionisti come ad esempio tassisti e medici, e mira ovviamente ad eliminare il “nero”, favorendo invece tutti i ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il governo Draghi ha introdotto unriguardante il POS e i, un incentivo per le imprese di modo da adeguarsi alle nuove direttive. Da anni è in vigore l’obbligo per gli esercenti di accettare appunto itramite carte di credito, bancomat e similari, ma sulla carta non tutte le aziende si sono adottate.POS, 1/6/2022 – Computermagazine.itDal primo luglio 2022, però, si dovrebbe cambiare registro, e chi negherà un pagamento digitale, rischia una multa che potrà arrivare fino a 30mila euro, a cui va aggiunta la somma del 4% della transazione che è stata negata. La sanzione si applicherà sia ai negozianti quanto ai professionistiad esempio tassisti e medici, e mira ovviamente ad eliminare il “nero”, favorendo invece tutti i ...

Pubblicità

infoiteconomia : Bonus POS: le agevolazioni su commissioni e acquisto dispositivi - Ruggero_Po : Ucraina: siamo i soli, con Ungheria e Cipro, a chiedere un cessate il fuoco immediato. Bonus giovani per acquisto… - gallegro : chiedetemi info con Satispay nel Tuo cell come un vero pos, ma vituale, non paghi nessun canone e non paghi nessuna… - SocialPNews : #BONUS #Pos 2022 al via. Il #governo #Draghi introduce 3 agevolazioni per i commercianti: si potranno ottenere 480… - TrendOnline : #BONUS #Pos 2022 al via. Il #governo #Draghi introduce 3 agevolazioni per i commercianti: si potranno ottenere 480… -