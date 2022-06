Ascolti tv 31 maggio 2022: Raoul Bova e un super Max Giusti battono Rai1 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ascolti tv: la fiction di Canale5 davanti al programma di Rai2 Finito Don Matteo 13 su Rai1, Raoul Bova torna su Canale5 con una nuova puntata della fiction Giustizia per tutti, che vince la serata degli Ascolti tv di ieri con il 16,1% e 2,748 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 9,60% e 1,6 milioni con il film 50 sfumature di rosso. Medaglia d’argento per il debutto da record della nuova stagione di Boss in incognito con Max Giusti su Rai2 che ha registrato il 10,91% di share media con 1,844 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva fatto il 4,86% e 861 mila con la pellicola I magnifici 7. Chiude il podio la miniserie La fortuna su Rai1 con il 9,9% e 1,617 milioni di contatti. ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 1 giugno 2022)tv: la fiction di Canale5 davanti al programma di Rai2 Finito Don Matteo 13 sutorna su Canale5 con una nuova puntata della fictionzia per tutti, che vince la serata deglitv di ieri con il 16,1% e 2,748 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 9,60% e 1,6 milioni con il film 50 sfumature di rosso. Medaglia d’argento per il debutto da record della nuova stagione di Boss in incognito con Maxsu Rai2 che ha registrato il 10,91% di share media con 1,844 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva fatto il 4,86% e 861 mila con la pellicola I magnifici 7. Chiude il podio la miniserie La fortuna sucon il 9,9% e 1,617 milioni di contatti. ...

