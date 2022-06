Alessandra Amoroso, i pantaloncini fanno girare la testa | Che gambe (Di mercoledì 1 giugno 2022) I fan di Alessandra Amoroso hanno perso la testa per le sue gambe favolose: l’avete vista con i pantaloncini? La cantante si è mostrata così, guardate. Sempre più spesso la celebre artista stupisce il suo pubblico non solo con la voce inconfondibile ma anche con la bellezza straordinaria. Avete visto di che cosa si tratta L'articolo Alessandra Amoroso, i pantaloncini fanno girare la testa Che gambe chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 1 giugno 2022) I fan dihanno perso laper le suefavolose: l’avete vista con i? La cantante si è mostrata così, guardate. Sempre più spesso la celebre artista stupisce il suo pubblico non solo con la voce inconfondibile ma anche con la bellezza straordinaria. Avete visto di che cosa si tratta L'articolo, ilaChechemusica.it.

Advertising

IOdonna : L'11 giugno sarà a Reggio Emilia con sei colleghe per un concerto contro la violenza di genere. E il 13 luglio da s… - IOdonna : È Alessandra Amoroso la protagonista della nostra cover in edicola oggi - Moschino : Alessandra Amoroso @AmorosoOF in Moschino by @ITSJEREMYSCOTT for @IOdonna Photo by Flavio & Frank @flavioefrank S… - OldDog1312 : Grazie Alessandra Amoroso per aver cacato su “Point of view” dei DB Boulevard - bibixtpwk : ??una mia amica vende biglietto di alessandra amoroso a San Siro il 13 luglio 2022?? -