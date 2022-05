Via Statuto, raffica di malori in un bar: transennata per 3 ore piazzetta Santa Lucia - Foto (Di martedì 31 maggio 2022) L’intervento Sul posto per gli accertamenti anche il Nucleo biologico, chimico, radiologico e nucleare dei Vigili del fuoco. Una donna in dolce attesa trasportata in ospedale per accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio, uno spray urticante. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 31 maggio 2022) L’intervento Sul posto per gli accertamenti anche il Nucleo biologico, chimico, radiologico e nucleare dei Vigili del fuoco. Una donna in dolce attesa trasportata in ospedale per accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio, uno spray urticante.

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Via Statuto, raffica di malori in un bar: transennata piazzetta Santa Lucia - Le foto - webecodibergamo : Via Statuto, raffica di malori in un bar: transennata piazzetta Santa Lucia - Le foto - Milanosportiva : La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A [ - DestroyUnion : @RRobitt2011 @laetranger @christian_fsi @marioimprota11 @MarcoRizzoPC @Gitro77 Problemi di leaderismo che in alcune… - gabri1967 : @MessinaMarco @AleGuerani 'nello statuto di Hamas c'è la distruzione di Israele' è la scusa più ridicola, ipocrita,… -